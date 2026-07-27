Песков ответил на вопрос о безопасности на выборах в Госдуму

Песков: безопасность осенних выборов в Госдуму будет надежно обеспечена

Безопасность осенних выборов будет надежно обеспечена, спецслужбы работают над этим. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Она (безопасность — «Газета.Ru») будет обеспечена, наши службы работают, принимают все необходимые меры», — сказал официальный представитель Кремля.

Выборы пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира, всего за границей задействуют свыше 300 участков. Без сбора подписей в избирательной кампании смогут участвовать 12 политических партий.

Ранее Памфилова назвала предстоящие выборы в Госдуму самыми сложными за последние годы.