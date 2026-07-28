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Политика

«Боевики станут либералами»: в России описали будущую политическую систему Украины

Политолог Брутер: Запад попытается создать новую политическую систему Украины
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Запад после остановки боевых действий на Украине примется за «инвентаризацию» этой страны. На практике это означает построение новой политической системы без Владимира Зеленского, в рамках которой на авансцену выйдут «новые фигуры», а «бывшие боевики станут либералами». Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Пока линия фронта практически неизменна или малоизменна, ничего принципиально менять нельзя [на Украине] хотя бы потому, что та схема, которая есть, более или менее работает. Зеленский прав в том, что плодить конфликтов рядом с руководством не стоит», — подчеркнул он.

По словам Брутера, с точки зрения представителей Западной Европы и США, Зеленский должен «впитать весь негатив» и уйти вместе с остановкой боевых действий, после которой «Запад примется за новую операцию инвентаризации Украины».

«Это значит, что они будут вводить туда войска или не будут вводить туда войска, ограничиваясь воздушной обороной. Это значит, что они будут формировать новую политическую систему [Украины]... Бывшие боевики станут либералами. Примерно так они будут искать новые фигуры в руководстве, не похожие на Порошенко и Тимошенко», — считает аналитик.

До этого президент Владимир Зеленский заявил, что отставка Михаила Федорова с должности министра обороны Украины связана с необходимостью выстраивания эффективной системы во время боевых действий, нельзя тратить время на урегулирование конфликтов между различными структурами. Он заявил, что Украине необходим новый подход к мобилизации. Кроме того, стране нужно единство между генштабом и минобороны, указал политик.

Ранее экс-премьер Украины указал на вмешательство двух стран в дело Сырского и Федорова.

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