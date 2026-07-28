В Кремле ответили на вопрос о референдуме по вступлению Армении в Евросоюз

Песков: точные сроки референдума о вступлении Армении в ЕС названы не были

В ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна не были названы точные сроки проведения референдума в Армении по вступлению в Европейский союз (ЕС). Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

« ...тем не менее была подчеркнута необходимость скорейшего проведения такого референдума. Это очень важно», — подчеркнул представитель Кремля.

27 июля Пашинян созвонился с Путиным. Звонок состоялся по инициативе армянской стороны. В ходе беседы лидеры в частности обсудили проведение референдума по вступлению Армении в ЕС.

По словам Пашиняна, практическое проведение референдума возможно только после направления Арменией официальной заявки в Европейский союз для членства в объединении и когда эта тема получит предметный характер.

При этом премьер-министр подчеркнул готовность Еревана решать вопросы вступления в ЕС путем открытого, партнерского и дружественного диалога.

Помимо этого, Путин и Пашинян затронули проблемы, возникшие в экономических отношениях. Отмечается, что Пашинян указал, что ограничения на экспорт армянских товаров на рынок РФ противоречат армяно-российским договоренностям и нормам ЕАЭС, и попросил Путина принять меры для урегулирования этих проблем.

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