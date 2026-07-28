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Политика

В Кремле заявили, что США не оставляли вопрос урегулирования конфликта на Украине

Песков: Вашингтон пока не запрашивал телефонный разговор с Москвой
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что США пока не запрашивали телефонный разговор с Россией.

«Американцы не оставляли украинский трек, для них просто появились гораздо приоритетные проблемы, которые нужно решать. <...> Что касается украинского трека, ... контакты продолжаются и продолжались», — поделился Песков.

28 июля газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что президент США Дональд Трамп оптимистично настроен касательно урегулирования украинского конфликта. Источник в Белом доме сообщил, что американский лидер и его команда настроены на то, чтобы сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине.

До этого Трамп допустил, что российско-украинский конфликт будет урегулирован до окончания его полномочий в январе 2029 года. По его словам, президент РФ Владимир Путин готов заключить мирное соглашение.

Ранее Трамп назвал «сложными личностями» Путина и Зеленского.

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