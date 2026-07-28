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Политика

В Кремле заявили о востребованности СВО после удара Украины по судну Ирана

Песков: атака Украины на судно Ирана подтверждает востребованность успеха СВО
Александр Вильф/РИА «Новости»

Атака украинских войск на судно Ирана в акватории Каспийского моря свидетельствует о востребованности проведения российской специальной военной операции (СВО). Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у него, как в Кремле оценивают действия Киева. Песков обратил внимание, что украинская сторона продолжает расширять географию своей террористической активности.

«Киевский режим напал и осуществил террористическую атаку в отношении Федеративной Республики Германия, <...> взорвав «Северный поток». Киевский режим нанес удар по Казахстану, потому что он ударил по инфраструктуре КТК (Каспийского трубопроводного консорциума. — «Газета.Ru»). Киевский режим взорвал торговое судно иранское в Каспийском море — это атака на Иран. <...> Это еще раз подчеркивает <...> востребованность успешного проведения и завершения СВО», — сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что исходящая от Украины угроза должна быть «окончательно уничтожена».

26 июля министерство иностранных дел Ирана сообщило, что украинские войска ударили по торговому судну Исламской Республики в Каспийском море. В результате взрыва один из членов экипажа получил ранения. В Тегеране произошедшее назвали актом агрессии со стороны Киева и обвинили его в попытке распространить российско-украинский конфликт за пределы поля боя. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США сделали предупреждение Украине из-за атак на суда в Черном море.

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