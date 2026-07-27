Путин встретился с руководителями фракций в Госдуме

Президент России Владимир Путин провел отдельные встречи с руководителями фракций в Государственной думе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин провел отдельные беседы с главой фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым, лидером фракции КПРФ Геннадием Зюгановым, руководителем фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. Кроме того, он встретился с главами фракций ЛДПР и «Новые Люди» — Леонидом Слуцким и Алексеем Нечаевым.

После отдельных бесед президент собрал всех руководителей фракций на общую встречу в Кремле.

27 июля Путин провел встречу с депутатами Госдумы восьмого созыва в Кремлевском дворце, где подвел итоги работы нижней палаты парламента за прошедшие пять лет. Глава государства подчеркнул, что депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей, а также прокомментировал ход СВО, дал оценку экономической обстановке в стране и внешнеполитической ситуации. «Газета.Ru» вела трансляцию мероприятия.

Ранее Володин рассказал о поддержке Путиным депутатов Госдумы.