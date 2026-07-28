В Госдуме допустили, что Трамп поддержит Зеленского на встрече в Белом доме

Президент США Дональд Трамп может неожиданно поддержать Украину из-за сложной ситуации вокруг Ирана. Об этом News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он отметил, что Соединенные Штаты столкнулись с серьезными издержками на Ближнем Востоке, в связи с чем Вашингтону необходимо искать пути смягчения напряженности и пересматривать отношения с союзниками. Депутат подчеркнул, что США надеялись достичь успеха в конфликте с Ираном гораздо раньше, однако сейчас они несут «издержки и потери».

Вашингтон заинтересован в том, чтобы «смикшировать эту ситуацию», в связи с чем Трамп может стать политиком, который вновь будет оглядыватьcя на мнение союзников в НАТО, предположил Новиков.

«Если глава Белого дома заинтересуется в сглаживании конфронтации внутри Альянса, тогда ему нужно демонстрировать готовность солидаризироваться с европейцами. На это сейчас может надеяться Зеленский, когда он совершает визит в Соединенные Штаты», — сказал он.

Во вторник, 28 июня, украинский лидер Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Главы государств могут обсудить предложение о прекращении огня в воздухе.

При этом сам визит украинского президента в США связан с участием в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом. Для чего на самом деле Зеленский поедет в Вашингтон и что от него может потребовать Трамп — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский поделился ожиданиями от визита в США.