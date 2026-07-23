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Политика

Россия и Азербайджан обсудили изменение климата и Каспийское море

Помощник Путина обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию на Каспии
shushonok/Shutterstock/FOTODOM

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с помощником президента России Русланом Эдельгериевым, в ходе которой были затронуты вопросы, касающиеся ситуации на Каспийском море и борьбу с изменением климата. Информацию об этом распространило агентство APA через свой Telegram-канал.

«Отдельное внимание было уделено защите экосистемы Каспия, активизации работы двусторонней группы и реализации совместных проектов», — сообщается в публикации.

В 2025 году президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, охарактеризовал состояние Каспийского моря как экологическую катастрофу.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать комплексную программу для предотвращения обмеления, отметив серьезность данной проблемы. В 2025 году президенты Азербайджана и Казахстана, Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев, также высказывали обеспокоенность по поводу рисков экологической катастрофы, способной оказать воздействие на весь прилегающий регион.

Ранее ученый оценил риск исчезновения Каспийского моря.

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