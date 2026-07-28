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Политика

Основатель Pink Floyd сравнил политику Запада с европейским колониализмом

Основатель Pink Floyd Уотерс: США и ЕС идут по пути европейского колониализма
Luca Bruno/AP

Сегодняшняя политика Запада демонстрирует приверженность к существовавшему на протяжении многих лет пути империализма и колониализма, когда у европейцев превалировало мировоззрение воровства, насилия и грабежа. В том числе сегодня такой же политической философии придерживаются США, стремясь создать мир однополярной гегемонии, заявил основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с ведущим RT Риком Санчесом.

«В те времена, когда мы, белые европейцы, плавали по всему миру, воруя, насилуя, грабя, называлось это империализмом и колониализмом, и мы, европейцы, за это в ответе, — заявил музыкант. – <…> Увы, нынешняя политика Евросоюза показывает, что это мировоззрение сохранилось».

Он отметил, что и в США осталось аналогичное мировоззрение, поэтому Вашингтон стремится к созданию мира однополярной гегемонии, где будет править всем и забирать себе ресурсы. По мнению Уотерса, особенно заметно это стало сегодня, когда США осознали значимость кобальта, лития и других важных ресурсов наравне с золотом и нефтью.

На днях Роджер Уотерс заявил, что Западу следовало бы выстраивать взаимовыгодные отношения с Россией, однако вместо этого раздаются воинственные и агрессивные высказывания. Музыкант также выразил обеспокоенность тем, что представители властей США, Британии и Евросоюза выступают с пугающими и безжалостными заявлениями о возможной войне. Он отметил, что Россия не собирается атаковать Европу, вопреки тому, что открыто заявляют на Западе.

Ранее основатель Pink Floyd обвинил Запад в сокрытии правды о нацистах на Украине.

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