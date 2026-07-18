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Культура

Роджер Уотерс призвал Запад сотрудничать с Россией

Сооснователь Pink Floyd: Запад должен сотрудничать с РФ, а не стремиться к войне
Rob Grabowski/Invision/AP

Западу следовало бы выстраивать взаимовыгодные отношения с Россией, однако вместо этого раздаются воинственные и агрессивные высказывания. Об этом заявил сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью журналисту Такером Карлсоном.

В ходе разговора Карлсон упомянул, что ряд западных политиков подталкивает континент к конфликту, который изначально не имеет перспектив на успех.

«Мы должны сотрудничать с Россией», — сказал Уотерс в ответ, добавив, что русские «одержали победу во Второй мировой до того, как вы все в нее вступили».

Музыкант также выразил обеспокоенность тем, что представители властей США, Британии и Евросоюза выступают с пугающими и безжалостными заявлениями о возможной войне. Он отметил, что Россия не собирается атаковать Европу, вопреки тому, что открыто заявляют на Западе.

18 июля бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль заявил, что Европа ничем не рискует, если пойдет на переговоры с Россией. По его мнению, в заявлении Путина о том, что он предпочел бы вести переговоры с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером, прозвучала готовность и к диалогу с «любым другим европейцем».

Ранее Путин заявил, что отношения России и Европы находятся в кризисе, однако виновата в этом не Москва.

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