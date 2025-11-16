На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Основатель Pink Floyd обвинил Запад в сокрытии правды о нацистах на Украине

Основатель Pink Floyd Уотерс: Запад скрывает правду о нацистах на Украине
true
true
true
close
Luca Bruno/AP

Страны Запада не хотят, чтобы их граждане знали правду о нацистах на Украине. Об этом в интервью РИА Новости заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Музыкант вспомнил о своей знакомой 18-летней украинке по имени Алина. По его словам, в одной из переписок по электронной почте она заявляла, что на Украине нет нацистов. При этом девушка не знала о Степане Бандере, о батальоне «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и о событиях в республике во времена Второй мировой войны, отметил основатель группы.

«Это и есть настоящая борьба. Например, интервью, которое мы проводим — вы никогда не увидите его в Англии или в Америке, или где-либо еще. Может быть, получится, если выйти в Интернет. Но вам придется искать его, придется найти наш разговор, потому что они — власти, верхушка — они не хотят, чтобы люди видели этот разговор», — сказал Уотерс.

В этом же интервью Уотерс заявил, что американский президент Дональд Трамп и британский премьер-министр Кир Стармер демонстрируют полное равнодушие к судьбам украинских военнослужащих. Музыкант убежден, что истинной целью руководства западных стран является перераспределение активов Украины.

Ранее основатель Pink Floyd заявил об исчезновении мужчин на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами