В России оценили планы ЕС ввести новый механизм наложения санкций

Евросоюз не сможет в обозримом будущем изменить подход к введению санкций и исключить право стран накладывать вето при принятии важных решений. Государства вправе сами оценивать предполагаемый ущерб своей экономике и, руководствуясь этим, при необходимости вносить коррективы, заявил в беседе с «Новостями Mail» доцент Финуниверситета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

Так он прокомментировал обсуждаемый в Брюсселе механизм наложения санкций, который позволил бы ЕС вводить целенаправленные рестрикции, избегая блокировок со стороны стран-участниц союза. Такие обсуждения стали следствием того, что вводить санкции против РФ сегодня сложно – так, например, согласование 21-го пакета ограничений заблокировала Греция.

По действующим сегодня законам решения относительно санкций, войны и мира и прочих важных вопросов должны приниматься в ЕС только по единогласному согласию стран-участниц. Однако сегодня, на фоне невозможности достичь согласия, многие государства, включая Францию и Германию, выступают за систему квалифицированного большинства.

«Проблема заключается в том, что для перехода на такой режим европейским странам нужно достичь единогласного решения. Это выглядит сегодня не очень реалистично», ― подчеркнул политолог.

На этом фоне в ЕС сегодня стремятся отойти от введения санкционных пакетов в пользу локальных мер, но важно понимать, что речь идет о не смене всего механизма принятия политических решений, а именно о введении ограничений. Полностью обойти право стран налагать вето невозможно, подчеркнул Пятибратов.

Он напомнил также, что эту идею поддерживают далеко не все – так, в частности, против выступает глава евродипломатии Кая Каллас, которая стремится сохранить масштабные пакеты санкций. Таким образом, в ближайшей перспективе смена вектора в ЕС невозможна, важные коллективные решения по-прежнему будут предполагать право стран налагать вето, заключил политолог.

Напомним, накануне стало известно, что ЕС задумался над тем, чтобы изменить подход к принятию антироссийских санкций. В последнее время ограничения, которые вводит ЕС, сталкиваются с «коллапсом» поддержки ― все больше стран блокируют их из-за потенциального вреда крупному бизнесу. Так, при принятии 21-го пакета санкций исключений из него потребовали Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия. В Брюсселе хотят обойти это ― одним из вариантов могут стать более целенаправленные ограничения. Подробнее ― в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова анонсировала ответ России на новый пакет антироссийских санкций Евросоюза.