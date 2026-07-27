Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Захарова анонсировала ответ России на новый пакет санкций Евросоюза

Захарова: Россия скоро ответит на 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза
РИА Новости

Россия в ближайшее время объявит об ответных мерах на 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит РИА Новости.

Она назвала ограничительные меры «чудовищным саморазоблачением» ЕС.

«Что касается нашей реакции, то об ответных мерах на 21-й пакет антироссийских санкций будет объявлено в ближайшее время», — сказала дипломат на брифинге.

27 июля газета Financial Times писала, что Евросоюз задумался над тем, чтобы изменить подход к принятию антироссийских санкций. В последнее время ограничения, которые вводит ЕС, сталкиваются с «коллапсом» поддержки — все больше стран блокируют их из-за потенциального вреда крупному бизнесу. В Брюсселе хотят обойти это — одним из вариантов могут стать более целенаправленные ограничения.

На прошлой неделе Евросоюз в рамках в 21-го пакета санкций против РФ ввел ограничения в отношении 170 организаций и 48 физических лиц. В частности, под рестрикции попали 94 российских и четыре иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации. Ограничения затронули 41 танкер «теневого флота» РФ, несколько российских нефтеперерабатывающих заводов, а также аэропорты Шереметьево и Ульяновск-Восточный, воздушные гавани Ростова-на-Дону и Минеральных Вод.

Ранее российский министр спорта попал под европейские санкции.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Продаете б/у смартфон? Как вместе с ним не отдать новому владельцу свои данные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!