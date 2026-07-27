Захарова анонсировала ответ России на новый пакет санкций Евросоюза

Россия в ближайшее время объявит об ответных мерах на 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит РИА Новости.

Она назвала ограничительные меры «чудовищным саморазоблачением» ЕС.

«Что касается нашей реакции, то об ответных мерах на 21-й пакет антироссийских санкций будет объявлено в ближайшее время», — сказала дипломат на брифинге.

27 июля газета Financial Times писала, что Евросоюз задумался над тем, чтобы изменить подход к принятию антироссийских санкций. В последнее время ограничения, которые вводит ЕС, сталкиваются с «коллапсом» поддержки — все больше стран блокируют их из-за потенциального вреда крупному бизнесу. В Брюсселе хотят обойти это — одним из вариантов могут стать более целенаправленные ограничения.

На прошлой неделе Евросоюз в рамках в 21-го пакета санкций против РФ ввел ограничения в отношении 170 организаций и 48 физических лиц. В частности, под рестрикции попали 94 российских и четыре иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации. Ограничения затронули 41 танкер «теневого флота» РФ, несколько российских нефтеперерабатывающих заводов, а также аэропорты Шереметьево и Ульяновск-Восточный, воздушные гавани Ростова-на-Дону и Минеральных Вод.

Ранее российский министр спорта попал под европейские санкции.