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Политика

В одном заявлении Путина увидели предупреждение Западу

Daily Express: заявление Путина о «Посейдоне» стало предупреждением Западу
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Слова президента России Владимира Путина о скором завершении работ над подводным аппаратом «Посейдон» являются предупреждением для Запада. Об этом пишет британская газета The Daily Express.

Как пишет газета, Путин «предупредил о наличии у него огромного ядерного военно-морского арсенала».

«Он заявил, что его пугающий высокоскоростной подводный беспилотник «Посейдон», работающий на собственном атомном реакторе, находится на стадии ввода в эксплуатацию», — говорится в тексте.

В День Военно-морского флота президент России Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге совещание с командованием ВМФ. Верховный главнокомандующий подробно остановился на перспективах развития Военно-морского флота, рассказав о роли новых технологий.

Он подчеркнул, что возможности будут расширяться по мере появления новых технологий и образцов вооружения. В качестве примера глава государства привел подводный аппарат «Посейдон».

«Возьмите «Посейдон», о котором уже неоднократно мы говорили. Это же тоже, по сути, безэкипажный подводный аппарат, и он находится у нас на конечной стадии уже. Двигаемся к тому, чтобы завершить и поставить на боевое дежурство», — сказал президент.

Ранее носитель ядерного «Посейдона» вошел в состав ВМФ России.

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