«Так и будет». О чем Владимир Путин говорил с моряками в День ВМФ

В День Военно-морского флота президент России Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге совещание с командованием ВМФ, вручил государственные награды морякам и встретился с военнослужащими в неформальной обстановке. Во время разговора глава государства рассказал о развитии флота, будущем Арктики, безопасности Калининградской области, роли новых вооружений и значении единства общества. О чем еще говорил глава государства на встрече с моряками — в материале «Газеты.Ru».

Встречали верховного главнокомандующего в историческом центре российского флота — здании Главного адмиралтейства. Разговор получился по-настоящему теплым и доверительным. Для уроженца Санкт-Петербурга — морской столицы России — День ВМФ всегда остается одним из самых важных государственных праздников.

Семейный разговор

Российский флот несет службу в условиях повышенной готовности, поэтому и День ВМФ глава государства провел в рабочем режиме — в историческом сердце российского флота, петербургском Адмиралтействе. Совещание с командованием ВМФ, церемония вручения государственных наград, а затем откровенный разговор с моряками. Президент отметил мужество и профессионализм личного состава и заявил, что развитие и укрепление ВМФ остается одним из государственных приоритетов.

«Поэтому я вас еще раз сердечно поздравляю с Днем Военно-морского флота. Желаю вам, вашим близким всего самого доброго. И конечно, вашим боевым товарищам. Обратимся сейчас и к тем, кто на боевых постах находится. И им самые теплые пожелания», — сказал глава государства.

После церемонии награждения состоялась неформальная встреча. Президент предложил морякам не ограничиваться официальной повесткой и поговорить откровенно. «Мы начали уже после награждения с некоторыми товарищами отдельные вопросы затрагивать. Если у вас есть что-то, чем вы хотели бы со мной поделиться, что-то спросить, что-то от меня получить либо что-то мне сказать, я буду рад. Пожалуйста, в абсолютно свободном режиме, любые вопросы», — предложил президент.

Военные моряки по привычке хотели продолжить общение стоя, однако Владимир Путин сразу задал встрече неформальный тон. «Я понимаю, что все люди военные, привыкли стоя, но у нас семейный разговор, давайте сидя», — предложил глава государства.

Творцы истории

В день 330-летия Военно-морского флота на встрече с военными моряками Владимир Путин неоднократно обращался к теме исторической памяти. По словам президента, именно те, кто сегодня защищает Родину, становятся героями своего времени и создают современную историю России. Поэтому государство уделяет особое внимание сохранению памяти об их подвигах, поддержке фильмов, книг и других произведений культуры, а также включению материалов о современных событиях в образовательные программы.

Глава государства отметил, что Министерство культуры поддерживает создание фильмов и других проектов, посвященных защитникам Отечества. Он также сообщил, что материалы о специальной военной операции уже включаются в школьные учебники истории. «Вы защищаете Родину, и вы на острие, и вам сложнее даже сейчас, чем мне, потому что, как бы ни было сложно, все-таки вы почти каждый день рискуете жизнью. И, конечно, страна должна знать об этом», — сказал глава государства, отдельно остановившись на роли морской пехоты.

«Во-первых, хотел бы что сказать? Что морская пехота всегда впереди. Даже в этом году, по-моему, уже свыше 20 населенных пунктов освободили бойцы именно морской пехоты. Эти подразделения и создавались Петром I еще, дай бог памяти, ‒ по-моему, в 1705 году были созданы первые полки морской пехоты. Она создавалась, морская пехота, как элитная часть вооруженных сил в целом и военно-морского флота в частности», – подчеркнул президент.

Владимир Путин заявил, что именно защитники Отечества становятся участниками исторических событий. «Знаете, ведь река времени бесконечна. И каждая эпоха рождает своих героев — таких, как вы, и таких, которых с нами уже нет, к сожалению. Но они пишут историю. Вот вы и наши боевые товарищи, которые жизнь свою отдали за Россию, за Родину, — все вы пишете историю. Историю, безусловно, страна должна знать», — заявил президент.

Исторические границы

Отдельной темой разговора стало будущее Украины. Владимир Путин заявил, что считает нынешний политический курс Киева ошибочным и высказал мнение, что в перспективе Украина может столкнуться с территориальными изменениями. В качестве примера президент напомнил об истории западных регионов страны.

«Там есть западная часть Украины – подарок Иосифа Виссарионовича Сталина после войны Украине. Это же Сталин Украине подарил эти земли. Но подарил в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходило, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польше принадлежало, Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины – это Россия», – отметил Владимир Путин.

Информационная повестка

Глава государства также рассказал, что внимательно следит за информационной повесткой, в том числе в интернете, и с интересом относится к содержательной работе блогеров. По его словам, он изучает большой объем информации из самых разных источников, а среди авторов в сети особенно ценит тех, кто честно и профессионально анализирует происходящее. «Есть блогеры, которых я иногда даже с удовольствием, времени нет, но попадаются, смотрю и, честно говоря, иногда радуюсь. Здорово, молодцы, прям в точку попадают», — сказал президент.

При этом Владимир Путин отметил, что далеко не вся информация в сети заслуживает доверия. По его словам, есть авторы, которые преследуют собственные цели, распространяя те или иные сведения. «Есть такие люди, которые преследуют, по-моему, такие свои личные цели, не буду вдаваться в детали, но всякая есть информация, она тоже ко мне попадает», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что именно поэтому предпочитает сопоставлять сведения из разных источников, поскольку неподготовленного человека поток противоречивой информации может ввести в заблуждение. «Вот что касается пабликов и так далее — небесполезные вещи, но опасные, потому что очень много мусора информационного. И если человек не подготовлен, у него нет базовых представлений о сути происходящих событий, то они, эти паблики, могут ввести в заблуждение кого хочешь», — объяснил Владимир Путин.

Национальные интересы

Отдельно президент прокомментировал действия западных стран в отношении российского судоходства. Попытки задерживать российские суда он назвал проявлением пиратства и подчеркнул, что Россия будет реагировать на подобные инциденты решительно, но в рамках международного морского права. «Нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами», — отметил Владимир Путин.

Отвечая на вопрос о безопасности Калининградской области, глава государства заявил, что любые угрозы этому региону получат адекватный ответ со стороны России. «Безопасность этого региона будет обеспечиваться всеми силами Российской Федерации», — подчеркнул президент.

Также глава государства остановился на перспективах развития Арктики. По его словам, этот регион становится одним из ключевых направлений стратегического развития страны. Россия укрепляет здесь свое военное присутствие, развивает Северный морской путь, наращивает возможности атомного ледокольного флота и создает условия для освоения природных ресурсов.

«Все мы хорошо знаем слова Ломоносова о том, что богатства России будут прирастать Сибирью. Теперь без всякого преувеличения можно сказать, что богатства России будут прирастать Арктикой. Сейчас даже трудно измерить количество, и в деньгах трудно оценить запасы того, чем богата Арктика», — сказал президент, подчеркнув, что потенциал Арктики открывает для России значительные возможности как в сфере экономики, так и в развитии транспортной инфраструктуры, прежде всего Северного морского пути.

Сильный флот

В ходе беседы Верховный главнокомандующий подробно остановился на перспективах развития Военно-морского флота, рассказав о роли новых технологий, развитии атомного и так называемого «москитного» флота, а также современных системах вооружения. По словам президента, все большее значение приобретают компактные корабли, с установленным на них высокоточным оружием. В качестве примера он привел применение ракет «Калибр». «И у нас появляются, давно уже есть, небольшие по водоизмещению, по тоннажу корабли, но оснащенные современным оружием. Вот «Калибры» лупят, и лупят как следует, точно бьют, по сути, с небольших лодок, с небольших кораблей», — отметил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что возможности таких платформ будут расширяться по мере появления новых технологий и образцов вооружения. В качестве примера глава государства привел подводный аппарат «Посейдон».

«Оружие новое появляется, которым можно оснащать эти корабли и лодки, и технологии у нас тоже есть. Возьмите «Посейдон», о котором уже неоднократно мы говорили. Это же тоже, по сути, безэкипажный подводный аппарат, и он находится у нас на конечной стадии уже. Двигаемся к тому, чтобы завершить и поставить на боевое дежурство», — сказал президент.

Говоря о крупных кораблях, Владимир Путин отметил, что они также получают новые средства поражения и защиты. В качестве примера он привел гиперзвуковую ракету «Циркон», подчеркнув, что работа над ее совершенствованием продолжается.

«Один «Циркон» чего стоит! Еще надо работать с ним, на точность смотреть, но последнее применение показывает, что становится все более и более точным. Гиперзвуковая ракета. Немного стран мира, которые имеют такое оружие. А мы не только имеем, мы его совершенствуем и будем делать это дальше. Флот должен быть сбалансирован. И сейчас тем более он должен быть сбалансированным. Надо понимать, в какой зоне что эффективно должно применяться», — заявил глава государства.

Сегодня Военно-морской флот России проходит масштабную модернизацию и выходит на новый технологический уровень. Только до конца этого года его состав пополнят 21 новый и глубоко модернизированный корабль. Среди них — атомный подводный крейсер, способный нести гиперзвуковые ракеты «Циркон». Одновременно усиливаются подразделения морской пехоты, которые сегодня играют все более заметную роль в выполнении боевых задач.

Как подчеркнул Владимир Путин, развитие Военно-морского флота должно оставаться сбалансированным — одновременно совершенствуются корабельный состав, перспективные безэкипажные системы и высокоточное вооружение. По словам главы государства, ряд новейших разработок уже находится на завершающей стадии подготовки к постановке на боевое дежурство.

Без сомнений

В ходе беседы военнослужащие говорили о боевом братстве, взаимной поддержке и твердой уверенности в победе. Владимир Путин подчеркнул, что именно это чувство единства, объединяющее сегодня фронт и тыл, является одним из важнейших результатов специальной военной операции. По словам президента, сохранить эту сплоченность важно и в будущем.

«То, что вы сказали о единстве российского народа, о том, что вы на линии фронта, в зоне боевых действий, чувствуете себя единой семьей, — чрезвычайно важное достижение специальной военной операции», — заявил глава государства.

В завершение встречи моряки заверили Верховного главнокомандующего, что сделают все, чтобы «враг был разбит и победа была за нами». «Так и будет, сомнений нет. У меня нет сомнений ни на секунду», — ответил Владимир Путин.