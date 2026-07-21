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Стало известно, для чего создаются «пилотные зоны» на юге Ливана

ТАСС: «пилотные зоны» на юге Ливана создаются с целью разоружения «Хезболлы»
Shutterstock/FOTODOM

Целью создания «пилотных зон» на юге Ливана, откуда запланирован вывод израильских войск, является разоружение шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильский военный источник.

По его словам, проект является проверкой суверенных возможностей ливанских вооруженных сил в пилотных зонах в трех деревнях.

Он добавил, что окончательные рамки процесса еще не определены.

Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготт заявил, что в Ливане начали действовать три «пилотные зоны», из которых выводятся войска Израиля.

26 июня Ливан и Израиль подписали рамочное соглашение по итогам пяти раундов консультаций, которые проходили в Вашингтоне под эгидой США. В соответствии с ним ливанские вооруженные силы должны постепенно восстановить «эффективный суверенный контроль над всей территорией страны», а Израиль — вывести войска из оккупированных районов.

Ранее Израиль ударил по Ливану.

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