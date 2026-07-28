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Политика

Владимир Зеленский отправился в США через бывшую авиабазу Великобритании

ТАСС: борт Зеленского по пути в США приземлился на бывшей базе британских ВВС
Peter Dejong/AP

Самолет президента Украины Владимира Зеленского вылетел в США, совершив по пути остановку в Великобритании. Как сообщил ТАСС информированный источник в диспетчерских службах Евросоюза, посадка была выполнена в аэропорту Борнмута, который ранее использовался как база Королевских ВВС.

«Украинский самолет, вылетев из Молдовы в США, сделал промежуточную посадку в Борнмуте, после чего продолжил полет в Вашингтон», — рассказал представитель агентства. Он также отметил, что бывший военный аэродром находится в 172 километрах от Лондона.

До этого Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом на борту авианосца Queen Elizabeth, который находился в порту Портсмута.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы совместного выпуска оборонной продукции. Зеленский выразил признательность британской стороне за передачу Киеву технологий радиоэлектронной борьбы, предназначенных для защиты беспилотников, и предложил премьер-министру приехать с визитом в Украину.

Ранее планировалось, что президент США обсудит с Зеленским процесс урегулирования конфликта на Украине.

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