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Политика

Зеленский встретился с премьером Британии

Зеленский встретился с Бернемом на авианосце Queen Elizabeth

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Британии Энди Бернемом на авианосце британского флота Queen Elizabeth в Портсмуте. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Очень ценим, что визит именно нашей команды в Британию является первым с момента, когда Энди Бернем вступил в должность», — сказал Зеленский.

Он отметил, что стороны обсудили развитие совместного оборонного производства. Также Зеленский поблагодарил Британию за решение предоставить Киеву технологии радиоэлектронной борьбы для защиты дронов и пригласил премьера посетить Украину.

Незадолго до визита в Британию президента Украины Бернем выступил с обращением к России, заявив, что поддержка Украины остается непоколебимой. Он подчеркнул, что Великобритания не отступит, пока не будет достигнут справедливый мир.

Комментируя заявление Бернема, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал британского премьера «премьером мелкобритании».

Ранее в Кремле обратили внимание на слова нового премьера Британии об Украине.

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