Пашинян в разговоре с Путиным допустил возможность референдума по вступлению Армении в ЕС

Пашинян: в Армении может пройти референдум по вступлению в Евросоюз

Глава правительства Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным допустил проведение референдума по вступлению республики в Европейский союз. Об этом сообщает пресс-служба армянского премьера.

По словам Пашиняна, практическое проведение референдума возможно только после направления Арменией официальной заявки в Европейский союз для членства в объединении, и когда эта тема получит предметный характер.

При этом премьер-министр подчеркнул готовность Еревана решать вопросы вступления в ЕС путем открытого, партнерского и дружественного диалога.

27 июля Пашинян созвонился с Путиным. Звонок состоялся по инициативе армянской стороны. По данным пресс-службы правительства Армении, собеседники затронули проблемы, возникшие в экономических отношениях. Отмечается, что Пашинян указал, что ограничения на экспорт армянских товаров на рынок РФ противоречат армяно-российским договоренностям и нормам ЕАЭС, и попросил Путина принять меры для урегулирования этих проблем.

Ранее в МИД рассказали об отношении России к Армении.