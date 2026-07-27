Макрон посетит место крупнейшего пожара во Франции

Le Figaro: Макрон посетит Жиронду, где бушует крупнейший пожар во Франции

Президент Франции Эммануаль Макрон посетит департамент Жиронда, где бушует крупнейший в стране пожар. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на президентскую канцелярию.

По информации издания, Макрон встретится с пожарными и военнослужащими, которые ведут борьбу со стихией, а также с представителями местных властей.

«Он (Макрон. — «Газета.Ru») проведет встречи с мобилизованными силами, чтобы выразить им поддержку народа», — говорится в публикации.

27 июля газета Le Parisien писала, что пожар на юго-западе Франции угрожает военным заводам в Бордо.

Огонь охватил окрестности Аркашонского залива и приближается к агломерации в регионе. Там находятся важные предприятия французской оборонной промышленности, в том числе объекты компаний Safran, Thales, Dassault и ArianeGroup.

Согласно статье, у последней в Бордо расположены в том числе заводы по производству топлива для баллистических ракет M51, завод, выпускающий двигатели для ракеты-носителя Ariane 6, и дочернее предприятие Roxel France, производящее двигательные установки для европейского ракетного и оружейного гиганта MBDA. Министерство вооруженных сил страны выделило силы и средства для обеспечения безопасности этих объектов.

Ранее дым от пожаров во Франции и Испании заволок чешское небо.