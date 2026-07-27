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Политика

В МИД РФ заявили о готовности к дипломатическому урегулированию на Украине

Захарова: Россия готова к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине
Evgenia Novozhenina/Reuters

Российская Федерация готова к дипломатическому урегулированию украинского конфликта с учетом пониманий, которые в августе 2025 года были достигнуты в Анкоридже. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Со своей стороны подтверждаем готовность к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, от чего никогда не отказывались, но на основе взаимопониманий, в том числе достигнутых на Аляске», — сказала она.

Дипломат также отметила, что Россия готова обсуждать возможные предложения и идеи по урегулированию.

22 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что условия для начала «серьезных сложных переговоров» по урегулированию украинского конфликта хорошо известны Киеву, и после их выполнения «боевые действия могут очень быстро остановиться». Так он прокомментировал опубликованную агентством Bloomberg публикацию о том, что Россия якобы не собирается возобновлять переговорный процесс, пока полностью не возьмет под контроль Донецкую народную республику.

Ранее в Госдуме обозначили сроки завершения СВО.

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