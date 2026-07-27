Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что Британия знает, какая участь ждет истребители Gripen в случае их поставки Киеву и использования против России.

По словам дипломата, бывший премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил о намерении выделить €300 млн на совместное со Швецией производство и поставку Вооруженным силам Украины (ВСУ) новых истребителей Gripen E, которые на треть состоят из британских компонентов.

«Причем он же, наверное, догадывается, если они будут использованы против Российской Федерации, какая судьба и участь их ждет», — сказала Захарова.

В конце мая Швеция объявила о безвозмездной передаче Украине 16 истребителей JAS 39 Gripen C/D предыдущего поколения. Киев также заказал до 20 новых истребителей Gripen E/F, потратив €2,5 млрд из кредита Евросоюза на €90 млрд. Первые поставки старых самолетов ожидаются в 2027 году, новых — с 2030 года.

Военный летчик Владимир Попов назвал передачу шведских истребителей Украине чисто политическим процессом демонстрации поддержки Киева. По его словам, Украина не выиграет от передачи Gripen в распоряжение ВСУ из-за того, что российские истребители превосходят их по качествам. Кроме того, шведам потребуется много времени для обучения украинских пилотов управлению самолетами.

Ранее Рютте признал, что Украина не выживет без военной помощи США.