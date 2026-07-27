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Политика

Песков назвал украинский народ жертвой «страшного промывания мозгов»

Песков: украинский народ стал жертвой страшного промывания мозгов
Сергей Бобылев/РИА Новости

Народ Украины стал жертвой «страшного промывания мозгов». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе выступления на форуме «Территория смыслов», передает РИА Новости.

«С 2014 года, когда там (на Украине — «Газета.Ru») начался переворот, переворот-то он в основном не изнутри шел, он снаружи пришел, мы все знаем страны, которые организовали перевороты на Украине», — сказал представитель Кремля.

17 июля омбудсмен Яна Лантратова сообщила о выявлении украинских детских комиксов, транслирующих враждебные взгляды по отношению к России. По словам уполномоченного по правам человека, в процессе эвакуации из зоны боевых действий удалось вывезти около 300 книг, которые, по ее мнению, используются для идеологической обработки детей.

В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин отмечал, что населению новых регионов Российской Федерации в период, когда эти территории входили в состав Украины, десятилетиями промывали мозги псевдоисторики.

Ранее в Кремле рассказали о «свежей порции страшилок» о России на Западе.

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