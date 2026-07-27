Целый ряд стран-соседей жестко ответит в случае потенциального размещения в Японии иностранного ядерного оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

«В Токио должны осознать, что любое подобное действие неизбежно спровоцирует жесткую ответную реакцию со стороны сразу целого ряда стран региона, вызовет ослабление безопасности Японии», — сказала она.

Захарова также предложила Японии провести открытую дискуссию о том, кто именно применял ядерное оружие против ее граждан 80 лет назад. Дипломат обвинила японское руководство в замалчивании исторических фактов и искажении учебников.

В начале года китайское издание Baidu написало, что Россия и Китай синхронно ответили Японии, которая выразила желание обзавестись ядерным оружием. Отмечается, что сперва Москва расширила список товаров, запрещенных к вывозу в недружественные страны, в котором оказались химические соединения и материалы, применяемые в производстве военного оборудования. Потом Пекин сообщил Токио, что не будет заключать новые контракты на поставки редкоземельных металлов, включая сырье для микроэлектроники в военной отрасли.

Ранее Захарова призвала Японию вернуться к мирному пути.