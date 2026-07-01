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Политика

В МИД России пригрозили ответом на развертывание систем РСМД в Японии

Захарова: Россия примет меры в ответ на развертывание систем РСМД в Японии
Александр Кряжев/РИА Новости

Россия примет компенсирующие меры для обеспечения собственной безопасности в ответ на развертывание систем ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Японии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона рассматривает размещение таких систем на территории Японии как шаг, который создает прямую опасность для дальневосточных рубежей страны. Также, по ее словам, такое решение может оказать негативное влияние на стабильность и безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В мае Захарова заявила, что Россия считает учения США и Японии с развертыванием американских комплексов Typhon угрожающими своей безопасности.

До этого министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что страна должна поддерживать обороноспособность острова Хоккайдо. Он назвал причиной серьезной обеспокоенности то, что Россия продолжает наращивать военную активность в Дальневосточном регионе и повышает стратегическое сотрудничество с Китаем.

Ранее МО Японии впервые продемонстрировало пусковую установку скоростной планирующей ракеты.

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