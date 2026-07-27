В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о мобилизации в России

Слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы планах руководства России провести осеннюю мобилизацию связаны с тем, что он «перебрал дозы на выходных», заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова приводятся в Telegram-канале «Радио Маяк».

«Я слышал, что там Зеленский по этому поводу что-то там сказал, но это могу связать только с тем, что он, наверное, перебрал дозы на выходные», — сказал Картаполов.

Депутат подчеркнул, что в России нет необходимости проводить мобилизацию. По его словам, основной способ укомплектования Вооруженных сил России — это добровольное желание людей, которые сами приходят в военкоматы и подписывают контракты с министерством обороны РФ. Картаполов выразил уверенность, что чем больше Киев будет бить по гражданским объектам на территории России, тем больше россиян будут приходить в военкоматы и «быстрее настанет победа».

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что новая волна мобилизации в России не планируется. Он также отметил, что ряды ВС России регулярно пополняются за счет добровольцев.

23 июля Зеленский заявил, что власти якобы готовят «новые решения по мобилизации в России». На чем основано это предположение и о каких именно мерах идет речь, украинский лидер не уточнил.

Ранее в Госдуме назвали благом учения по мобилизации в Волгоградской области.