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Политика

Захарова обвинила главу ЕК в связях с финансовыми группировками

Захарова: фон дер Ляйен связана с финансовыми группировками
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости/Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен связана с финансовыми группировками. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Вся суть Урсулы фон дер Ляйен связана отнюдь не со своей родиной, не с Германией и не с Европейским союзом, а с теми финансовыми группировками, к которым она имеет непосредственное отношение», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что этим финансовым группировкам «наплевать» на судьбу Европы. По ее словам, их основной задачей является собственное обогащение.

2 июля Захарова заявила, что фон дер Ляйен является «отменной вруньей». Дипломат прокомментировала заявление главы ЕК о том, что Россия использовала энергоресурсы в качестве оружия и отключила Европе газ. По словам представителя МИД РФ, «Урсула — врунья отменная. Ни разу в жизни Россия не отключала газ для Европы».

Ранее Захарова дала совет фон дер Ляйен.

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