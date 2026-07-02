Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен является «отменной вруньей». Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила газете «Известия».

Она прокомментировала недавнее заявление фон дер Ляйен о том, что Россия использовала энергоресурсы в качестве оружия и отключила Европе газ. По словам Захаровой, «Урсула — врунья отменная. Ни разу в жизни Россия не отключала газ для Европы».

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что фон дер Ляйен вводит в заблуждение общественность по вопросам, которые касаются жизни всех государств ЕС. Она отметила, что любой гражданин стран ЕС может подать на главу Еврокомиссии в суд за недостоверную информацию и выиграть дело.

1 июля Захарова заявила, что Европейский союз столкнулся с ситуацией цугцванга.

Ранее Захарова высмеяла ситуацию с кондиционерами в Евросоюзе.