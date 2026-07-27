Путин объяснил преимущество текущей финансовой политики России

Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва в Кремле заявил, что текущая финансовая политика в РФ имеет главный плюс — она позволяет сохранять экономическую и финансовую устойчивость. Об этом сообщает «Интерфакс».

Путин заявил, что хотел бы видеть более высокие темпы экономического роста, но в таком случае есть риски ускорения инфляции.

«А есть большие плюсы от сегодняшней [финансовой] политики. В чем этот главный плюс заключается — в устойчивости российской экономической и финансовой российской системы», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что устойчивость финансовой системы позволяет решать вопросы развития промышленности и оборонных отраслей промышленности, а также социальных вопросов.

До этого Путин заявлял, что экономика России сохраняет четвертое место в мире по паритету покупательной способности (ППС) и остается крупнейшей экономикой Европы по этому показателю.

По словам главы государства, впереди России по ППС находятся только Китай, США и Индия.

Ранее Путин рассказал о приоритетах бюджета на следующую трехлетку.