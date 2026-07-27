Путин рассказал об ответственности «Единой России» в законодательной работе

На партии «Единая Россия» лежит особая ответственность за организацию законодательного процесса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Государственной думы восьмого созыва, передает сайт партии.

«Единая Россия — партия парламентского большинства, на который лежит особая в этой связи ответственность за организацию законодательного процесса, его ритмичный и конструктивный, консолидирующий характер», — сказал глава государства.

Путин добавил, что сегодня представители разных партий сплочены. По его словам, две трети принятых за последние годы законопроектов получили поддержку всех фракций.

До этого руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев заявил, что нижняя палата парламента в восьмом созыве приняла 975 законов депутатов партии. По его словам, меры господдержки вследствие принятых законодательных решений получили порядка 11 млн детей и 4 млн пенсионеров.

Ранее Володин рассказал о поддержке Путиным депутатов Госдумы.