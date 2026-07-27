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Общество

Владимир Васильев отметил эффект от законопроектов депутатов «Единой России»

Госдума приняла 975 законов депутатов «Единой России» в восьмом созыве
Максим Блинов/РИА Новости

Госдума в восьмом созыве приняла 975 законов депутатов «Единой России». Об этом на подходе перед пленарным заседанием сообщил руководитель фракции партии в Госдуме Владимир Васильев.

По его словам, меры господдержки вследствие принятых законодательных решений получили порядка 11 млн детей и 4 млн пенсионеров. Он уточнил, что в части поддержки участников СВО и их близких приняли 183 закона.

«Все наши бойцы приравнены к ветеранам боевых действий с соответствующими пособиями льготами, защищены их трудовые права, предоставлены кредитные каникулы, а также возможности поступления в вузы и ссузы на льготных основаниях», — сказал он.

Ключевыми Васильев назвал законы о признании независимости ЛНР и ДНР, включении Донбасса и Новороссии в состав России. Всего приняли 70 интеграционных законов. При этом одобрили 200 антисанкционных законов и порядка 400 законов по социальной поддержке граждан и семей с детьми.

«В два раза увеличен МРОТ, возвращена индексация пенсий для работающий пенсионеров, выстроена система единой поддержки для семей с детьми от 0 до 17 лет», — уточнил он.

При поддержке фракции «Единой России» приняли более 55 законов по защите традиционных ценностей и исторической памяти.

«Три тысячи памятников, в том числе воинских захоронений уничтожены в Европе, потому что зародившийся на Украине фашизм взращивается там определенными силами», — подчеркнул Васильев.

Борьба с нелегальной миграцией также стала важным блоком в работе фракции — 21 из 32 законов в этом направлении инициировали депутаты «Единой России».

В свою очередь, в сфере подготовки кадров для экономики приняли 80 законов. По словам Васильева, были улучшены средства целевого набора в вузы и ссузы. Так, порядка 1,1 млн ребят выразили желание получить среднее специальное образование. По его мнению, эти кадры придут в экономику в ближайшие годы.

Также благодаря принятым законам по противодействию мошенничеству почти в два раза сократились финансовые потери людей — с 12 до 7 млрд рублей.

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