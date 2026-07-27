Западная Европа пытается спустя 80 лет спустя снова превратиться в «неонацистское милитаристское чудовище». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

5 июня президент России Владимир Путин заявил, что дед украинского лидера Владимира Зеленского, воевавший в годы Великой Отечественной войны за Красную армию, перевернулся бы в гробу, узнав, что его потомок инициирует перезахоронения нацистов на Украине с воинскими почестями.

В середине мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленского в Европе сделали «новым фюрером». По его словам, Германия вновь возглавила движение в поддержку нацизма в Европе, а Зеленскому отвели в этом процессе главную роль. Лавров также заявил, что происходящее вызывает тревогу и напоминает исторические события прошлого.

Ранее Захарова связала кражу памятника Пушкину в ФРГ со становлением нацизма в Европе.