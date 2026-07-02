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Политика

В МИД РФ прокомментировали кражу памятника Пушкину в Германии

Захарова связала кражу памятника Пушкину в ФРГ со становлением нацизма в Европе
Polizei Hemer

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что кража памятника русскому поэту Александру Пушкину в Германии связана со становлением нацизма.

По словам Захаровой, в Европе распространяется человеконенавистническая идеология.

«Европейцам воровать не привыкать, в этом мы убедились за последние годы сполна. Но тут ситуация серьезнее... Кому как ни европейцам знать, что «культура отмены» всегда порождает не просто бескультурье, она питает человеконенавистническую идеологию», — поделилась Захарова.

Дипломат связала инцидент с масштабной кампанией по уничтожению памятников и культурного наследия.

1 июля пресс-служба посольства России в ФРГ сообщила, что неизвестный похитил памятник поэту Александру Пушкину в городе Хемере на западе Германии.

В посольстве уточнили, что это изящная бронзовая фигура высотой около 1,8 метра, созданная отечественным скульптором Григорием Потоцким. Она была подарена Хемеру его российским городом-побратимом Щелково. Памятник символизировал взаимопонимание и дружбу между народами России и Германии. Его торжественное открытие состоялось 24 сентября 1994 года.

Ранее в Литве разгорелся скандал из-за сталинской награды на бюсте драматурга.

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