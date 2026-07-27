Россия продолжает бороться за свою независимость и безопасность, а также за справедливость и правду. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с депутатами по итогам пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.

Также глава государства поблагодарил парламентариев за эффективную совместную работу, прежде всего по укреплению суверенитета и защите национальных интересов России.

В ходе этого же выступления Путин заявил, что Запад, желая пошатнуть Россию, пытается подорвать ее экономику, науку, образование, но народ страны не сломить.

Также 27 июля на встрече с военнослужащими в День Военно-морского флота Путин заявил, что Россия не начинала конфликт на Украине, а лишь отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада.

Ранее Путин раскрыл ложь Киева и ЕС о ситуации на фронте.