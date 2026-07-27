Чад объявил о выходе из МУС, обвинив суд в предвзятом отношении к Африке

Чад объявил о выходе из Международного уголовного суда (МУС), обвинив его в предвзятом отношении к Африке. Об этом говорится в заявлении МИД республики, передает РИА Новости.

«27 июля 2026 года правительство Республики Чад уведомило генсека ООН, являющейся депозитарием Римского статута, о суверенном решении выйти из Римского статута Международного уголовного суда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято по итогам анализа деятельности МУС, которую в Чаде считают неэффективной и предвзятой по отношению к Африке. В частности, подавляющее большинство расследований МУС касается именно африканских стран, что свидетельствует о политизированности его деятельности, подчеркнули в МИД республики.

МУС — орган международной уголовной юстиции, рассматривающий дела по тяжких преступлений. Он специализируется на привлечении к ответственности виновных в преступлениях и обеспечении справедливости для жертв.

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