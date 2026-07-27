Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Чад объявил о выходе из Международного уголовного суда

Чад объявил о выходе из МУС, обвинив суд в предвзятом отношении к Африке
Shutterstock/FOTODOM

Чад объявил о выходе из Международного уголовного суда (МУС), обвинив его в предвзятом отношении к Африке. Об этом говорится в заявлении МИД республики, передает РИА Новости.

«27 июля 2026 года правительство Республики Чад уведомило генсека ООН, являющейся депозитарием Римского статута, о суверенном решении выйти из Римского статута Международного уголовного суда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято по итогам анализа деятельности МУС, которую в Чаде считают неэффективной и предвзятой по отношению к Африке. В частности, подавляющее большинство расследований МУС касается именно африканских стран, что свидетельствует о политизированности его деятельности, подчеркнули в МИД республики.

МУС — орган международной уголовной юстиции, рассматривающий дела по тяжких преступлений. Он специализируется на привлечении к ответственности виновных в преступлениях и обеспечении справедливости для жертв.

В июне прокурор МУС Карим Хан, выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина, лишился должности после расследования ООН по делу о сексуальных домогательствах. По предварительным данным, обвинения касаются его подчиненной. Окончательное решение о будущем Хана должна принять Ассамблея государств — участников суда. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова оценила расследование дела судьи, выдавшего ордер на арест Путина.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Грядет кризис рождаемости? Почему мужская фертильность стремительно снижается в мире и России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!