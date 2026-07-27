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Политика

Посол раскрыл методы войны Запада против России и Ирана

Посол Джалали: Запад все чаще прибегает к информационной войне против РФ и Ирана
Shutterstock/FOTODOM

Запад отчаялся добиться успеха в честном бою против Ирана и России, поэтому все чаще прибегает к кибератакам, фейкам и манипулированию общественным мнением. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали, передает ТАСС.

«Враги, отчаявшиеся добиться успеха с помощью чисто военных или экономических атак, прибегают к киберинструментам и психологическим операциям», — отметил он на открытии международной образовательной программы по практической кибербезопасности Positive Hack Camp в Москве.

По словам посла, для успешного противодействия гибридной и информационной войне требуются не только технические знания, но и гражданская ответственность, а также единство подходов между странами, на которые оказывается воздействие.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию не устраивают навязываемые коллективным Западом «правила», за которыми скрываются неоколониальные амбиции и неуважение суверенитета независимых государств. По словам российского лидера, РФ выступает за другие по-настоящему демократические основы миропорядка, обязательные для всех нормы международного права, непререкаемый авторитет Совета Безопасности ООН, а также уважение и равенство между всеми странами, свободный выбор ими путей своего развития.

Ранее Зеленский проговорился о войне Запада с Россией.

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