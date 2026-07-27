В Кремле пояснили заявление Путина о защите российских торговых судов

Военно-морской флот РФ может принимать меры по защите торговых судов, при этом речи о дооснащении их какими-либо оборонительными средствами идти не может. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что международное морское право запрещает вооружать торговые суда. Также невозможным является «какое-то другое дополнительное оборудование этих судов», сказал представитель Кремля.

«Поэтому об этом речи <...> идти не может. Но то, что российский флот может принимать меры по защите, — да, президент [РФ Владимир Путин] вчера сделал на этот счет исчерпывающее заявление», — добавил пресс-секретарь.

26 июля Путин заслушал доклады командующих российскими флотами и выступил с речью. Глава государства призвал бороться с попытками других стран воздействовать на торговый флот РФ как с пиратством. По его словам, в подобных ситуациях необходимо действовать аккуратно и в рамках международного морского права, но в то же время решительно. Президент выразил надежду, что ВМФ РФ защитит коммерческие корабли.

Ранее власти США потребовали от Украины ограничить удары по танкерам.