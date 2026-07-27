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Политика

«Исторические законы»: Миронов оценил итоги работы восьмого созыва Госдумы

Депутат Миронов: ГД восьмого созыва приняла исторические законы о новых регионах
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Госдума восьмого созыва приняла важнейшие исторические законы включении в состав России новых регионов, а также «поворотные социальные решения». Такие важнейшие достижения ГД за последний пятилетний период выделил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в комментарии «Газете.Ru».

«Госдума восьмого созыва приняла исторические законы о включении четырех новых регионов в состав России. В дальнейшем было принято множество решений, связанных с правовой интеграцией, с поддержкой жителей территорий – огромная работа, которую достойно выполнила Дума и которая продолжается и сейчас», — подчеркнул парламентарий.

Миронов добавил, что были приняты поворотные социальные решения – о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам и прогрессивной шкале НДФЛ. По его словам, это крупные победы «Справедливой России», которая годами боролась за эти решения, и миллионов наших граждан, которые их очень ждали.

Как напомнил депутат, В этом созыве ГД впервые приняла пакет решений по ужесточению миграционной политики.

«Подчеркну, что в девятом созыве нужны дальнейшие жесткие меры по регулированию миграции в стране. Так же необходимо расширять меры поддержки семей с детьми и участников СВО», — сказал Миронов.

Осенью в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Впервые в голосовании примут участие жители четырех новых регионов страны — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, в российских регионах выберут депутатов заксобраний. В Центризбиркоме грядущую предвыборную кампанию назвали одной из самых сложных за последние годы.

Ранее сообщалось, что экс-вице-премьер Украины Арбузов выдвинется в Госдуму от «Справедливой России».

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