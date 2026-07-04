Экс-премьер Украины примет участие в выборах в Госдуму

Экс-вице-премьер Украины Арбузов выдвинется в Госдуму от «Справедливой России»

Бывший первый вице-премьер Украины, экс-глава украинского Нацбанка Сергей Арбузов примет участие в выборах в Госдуму от партии «Справедливая Россия». Об этом сообщили РИА Новости в партии.

4 июля в Москве проходит вторая часть 15-го предвыборного съезда партии «Справедливая Россия».

Отмечается, что Арбузов будет выдвигаться по группе новых территорий, также Крыма и Севастополя.

Политик занимал должность главы Национального банка Украины в 2010-2012 годах. В период с 2012 по 2014 годы занимал пост первого вице-премьера Украины. С 28 января по 27 февраля 2014 года Арбузов являлся исполняющим обязанности премьер-министра республики.

Выборы депутатов Государственной думы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут с 18 по 20 сентября.

Партия «Справедливая Россия» создана в 2006 году посредством объединения партии «Родина», Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров. В 2021 году к ней присоединились «Патриоты России» и «За правду».

В 2025 году партия вернула название «Справедливая Россия». Ее возглавляет Сергей Миронов. В действующем созыве Госдумы фракция занимает третье место по численности.

Ранее кандидаты от «Единой России» заявили о намерении представить партию президента на выборах в сентябре.