СМИ узнали подробности о болезни Байдена

Президент США Джо Байден борется с метастатическим раком. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что с тех пор, как политик покинул пост главы государства, он находится в узком кругу близких, поскольку последствия лечения болезни лишили его сил.

По словам анонимных источников, большую часть времени Байден уделяет борьбе с раком, остальную — близким и усилиям по формированию своего наследия.

В мае 2025 года у Байдена диагностировали рак предстательной железы. Болезнь имеет агрессивную форму, она распространилась на кости. Диагноз был поставлен после того, как врачи осмотрели бывшего президента из-за проблем с мочеиспусканием и обнаружили «небольшой узел» на простате, который требовал обследования.

Прошлой осенью сообщалось, что Байден завершил курс лучевой терапии по лечению рака простаты. Как рассказывала тогда представительница экс-главы государства Келли Скалли, политик проходил лечение в онкологическом центре в Филадельфии. Скалли подчеркивала, что это не означает окончания его лечения.

Ранее жена Байдена Джилл заявила, что ее муж будет жить с раком до конца своих дней.