Байдену предсказали жизнь с раком до конца дней

Жена Байдена Джилл заявила, что ее муж будет жить с раком до конца своих дней
Бывший американский президент Джо Байден будет жить с раком до конца дней. Об этом рассказала его супруга Джилл Байден в эфире NBC.

По ее словам, диагностированный у бывшего главы государства рак «дал метастазы в кости».

«Поэтому, думаю, Джо будет жить с раком до конца своих дней», – сказала Джилл Байден.

Бывшая первая леди США также добавила, что ее муж «держится нормально».

Прошлой осенью сообщалось, что Джо Байден завершил курс лучевой терапии по лечению рака простаты. Как рассказывала тогда представительница экс-главы государства Келли Скалли, политик проходил лечение в онкологическом центре в Филадельфии. Скалли подчеркивала, что это не означает окончания его лечения.

Рак предстательной железы диагностировали у Байдена в мае 2025 года. Болезнь имеет агрессивную форму, она распространилась на кости. Диагноз был поставлен после того, как врачи осмотрели бывшего президента из-за проблем с мочеиспусканием и обнаружили «небольшой узел» на простате, который требовал обследования.

Ранее в США призвали жену Байдена раскрыть данные о здоровье мужа в период президентства.

 
