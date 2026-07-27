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Политика

Франция заявила, что США стоят в одном ряду с Северной Кореей и Россией

Постпредство Франции при ООН: США не являются маяком прав человека
РИА Новости

США больше не являются «маяком прав человека». Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Франции при ООН в соцсети X.

«США когда-то были маяком прав человека. <...>. Сегодня они стоят бок о бок с Северной Кореей, Никарагуа, Мали и Россией, в изоляции. И мир больше не слушает их», — заявили дипломаты, комментируя итоги голосования в ООН за продление полномочий Верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка.

Представитель США при ООН Майк Уолтц в ответ сказал, что Франция проголосовала «за того, кто поучает свободные, суверенные демократии, такие как Соединенные Штаты, Великобритания и Израиль». При этом, по его словам, Париж заигрывает с «самыми жестокими угнетателями в мире».

25 июля Генассамблея (ГА) ООН поддержала продление полномочий Верховного комиссара организации по правам человека Фолькера Тюрка еще на четыре года.

Уточняется, что за кандидатуру Тюрка проголосовали 144 страны. При этом 10 государств, включая Россию, США, Израиль, КНДР были против, а 13 стран воздержались.

Россия предлагала продлить полномочия Тюрка лишь до 31 декабря 2026 года, синхронизируя его со сроком полномочий действующего генсека ООН Антониу Гутерриша, а США и вовсе выступали за отсрочку голосования. Обе идеи ГА ООН не поддержала.

Ранее в ООН допустили, что удар ВСУ по Wildberries могут признать военным преступлением.

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