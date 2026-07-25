ООН продлила мандат комиссара по правам человека вопреки возражениям РФ и США

Генассамблея ООН на четыре года продлила полномочия Тюрка на посту комиссара

Генассамблея (ГА) ООН поддержала продление полномочий Верховного комиссара организации по правам человека Фолькера Тюрка еще на четыре года. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что кандидатуру Тюрка поддержали 144 страны, еще 10, включая Россию, США, Израиль, КНДР, голосовали против. Еще 13 стран воздержались от голосования.

Россия предлагала продлить полномочия Тюрка лишь до 31 декабря 2026 года, синхронизируя его со сроком полномочий действующего генсека ООН Антониу Гутерреша, а США и вовсе выступали за отсрочку голосования. Обе идеи ГА ООН не поддержала, уточняет агентство.

22 июля издание New York Post со ссылкой на источник написало, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино стал генеральным секретарем ООН. Трамп считает, что Инфантино обладает теми качествами, которые необходимы для генсека ООН. Президент США ценит способность Инфантино находить общий язык с людьми, а также считает, что главу ФИФА уважают во многих странах мира.

В комментарии «Газете.Ru» депутат Госдумы Светлана Журова назвала предложение удивительным, отметив, что в ООН другая специфика работы.

Ранее в ООН допустили, что удар ВСУ по Wildberries могут признать военным преступлением.