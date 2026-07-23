В миссии РФ при Евросоюзе назвали последствия от новых антироссийских санкций

В миссии РФ при ЕС заявили, что от новых антироссийских санкций пострадает Европа

Новые санкции Евросоюза в отношении России приведут к обострению социально-экономических проблем в странах сообщества. Об этом ТАСС заявили в миссии РФ при ЕС.

Там обратили внимание, что 21-й пакет санкций был принят на фоне дестабилизации мировых энергорынков из-за ситуации на Ближнем Востоке.

«Объявленные рестрикции приведут к дальнейшему обострению и без того непростых социально-экономических проблем в Евросоюзе, вызванных отказом от российских энергоносителей», — считают дипломаты.

Они также указали на оценки Европейского центрального банка о том, что геополитическая напряженность и энергетический шок являются основными источниками неопределенности для экономики стран ЕС.

23 июля Евросоюз в рамках в 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении 170 организаций и 48 физических лиц. В частности, под рестрикции попали 94 российских и четыре иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации. Ограничения распространяются еще на 41 танкер «теневого флота» РФ и несколько российских нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее в Евросоюзе заявили о работе над дальнейшими санкциями против России.