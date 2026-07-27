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Политика

Бывший депутат Финляндии захотел получить российское гражданство

Экс-депутат парламента Финляндии Туртиайнен планирует получить гражданство России
Hannu Häkkinen/Finnish politician Ano Turtiainen

Переехавший в РФ экс-депутат парламента Финляндии, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен сообщил РИА Новости о планах получить российское гражданство.

«Планирую подать заявление на получение российского гражданства и нацелен построить здесь новую жизнь», — сказал экс-депутат.

Туртиайнен также поделился своими впечатлениями о русских людях. По его словам, в России живут «приятные хорошие» люди, и он считает это лучшим в стране. Также он отметил, что жизнь в РФ «свободная».

Политик признался, что каждый день понемногу учит русский язык. За время пребывания в России он уже успел побывать в Ярославле, Твери, Петрозаводске, но в основном проживает в Москве.

Ано Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. В 2021-м его исключили из партии «Истинные финны», после чего он основал свою партию «Власть принадлежит народу», которая выступала за сохранение отношений с Россией и против вступления Финляндии в НАТО. В конце 2025 года политик и его жена переехали в РФ и получили статус беженцев.

В сентябре прошлого года бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид получила российское гражданство. О своем желании получить российский паспорт она заявила еще в мае 2023 года. С этой просьбой экс-помощница Байдена обратилась к президенту РФ Владимиру Путину. Она отметила, что в России ее приняли «с распростертыми объятиями», и выразила надежду, что будет и дальше жить в Москве в полной безопасности.

Ранее немецкая антифашистка Килинч получила гражданство России.

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