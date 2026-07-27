Путин заявил о важности сферы «москитного флота»

Президент России Владимир Путин заявил, что «москитный флот» Ирана эффективен в зоне ближневосточного конфликта. Его слова в ходе встречи с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге передает пресс-служба Кремля.

Во время мероприятия один из участников обратился к президенту с вопросом, действительно ли в будущем морские сражения сведутся к действиям «москитного флота», и не станут ли крупные корабли в таких условиях лишними.

«Так говорят те, кто работает в сфере москитного флота, зарабатывает на этом, планирует заработать или просто самоутверждается, работает в этой сфере, в этой очень важной сфере», — ответил Путин.

Глава государства обратил внимание на то, что «москитный флот» существовал всегда, а суть вопроса — в новых технологиях. По его словам, в России уже давно появляются и имеются небольшие по водоизмещению и тоннажу корабли, однако оснащенные современным вооружением.

«Вот «Калибры» лупят, и лупят как следует, точно бьют, по сути, с небольших лодок, с небольших кораблей. А можно еще меньше. И оружие новое появляется, которым можно оснащать эти корабли и лодки, и технологии у нас тоже есть», — сказал глава государства.

Москитный флот — это группа из множества малых, быстроходных и маневренных боевых единиц (катеров, сторожевых судов, мини-подлодок и морских беспилотников), которые действуют совместно крупными соединениями.

В мае газета The Financial Times (FT) писала, что Ирану удается сохранять контроль над Ормузским проливом благодаря «москитному флоту» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По данным издания, в распоряжении Исламской Республики сотни быстроходных катеров, спрятанных в бухтах, пещерах и туннелях и рассредоточенных вдоль скалистого южного побережья страны.

Ранее Путин потребовал бороться с захватом танкеров РФ, как с пиратством.