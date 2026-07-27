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Политика

Президент Сирии заявил о ведущейся работе над соглашением по безопасности с Израилем

Аш-Шараа: Сирия работает над соглашением по безопасности с Израилем
Khalil Ashawi/Reuters

Сирия при участии других стран работает над соглашением по безопасности с Израилем. Об этом сирийский президент Ахмед аш-Шараа заявил в интервью панарабскому телеканалу Al Jazeera.

Он подчеркнул, что Сирия избегает любых столкновений с Израилем. По его словам, соглашение о безопасности может проложить путь к широкому и всеобъемлющему урегулированию кризиса. При этом аш-Шараа заверил, что соглашение не поставит под угрозу право Сирии на оккупированные Голанские высоты, которые Израиль занимает с 1973 года.

Глава государства отметил, что Дамаск не будет вмешиваться в дела соседнего Ливана, и опроверг слухи о возможном сирийском военном вторжении.

28 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ее военные ликвидировали нескольких боевиков на юге Сирии.

До этого США выступили с предложением создать на границе между Израилем и Сирией демилитаризованную экономическую зону, которая охватывала бы территории обоих государств.

Ранее генсек ООН назвал неприемлемыми действия Израиля в отношении Сирии.

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