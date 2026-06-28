В Израиле заявили о ликвидации нескольких боевиков на юге Сирии

В ЦАХАЛ заявили, что ее военные ликвидировали нескольких боевиков на юге Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что ее военные ликвидировали нескольких боевиков на юге Сирии. Об этом сообщает пресс-служба ВС Израиля.

«Вчера (27 июня — «Газета.Ru») солдаты Армии обороны Израиля ликвидировали нескольких вооруженных террористов в зоне безопасности на юге Сирии», — говорится в заявлении.

Армейская пресс-служба добавила, что армия обороны Израиля продолжит действовать в этом регионе, чтобы «устранить любую угрозу для израильских гражданских лиц и солдат ЦАХАЛ».

До этого США выступили с предложением создать на границе между Израилем и Сирией демилитаризованную экономическую зону, которая охватывала бы территории обоих государств. Предложение по соглашению в сфере безопасности были представлены американцами сирийской и израильской сторонам на переговорах в Париже, передавал портал Axios со ссылкой на источники.

Ранее руководство Израиля во главе с Нетаньяху совершило визит в Сирию.