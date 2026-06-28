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Армия

В Израиле заявили о ликвидации нескольких боевиков на юге Сирии

В ЦАХАЛ заявили, что ее военные ликвидировали нескольких боевиков на юге Сирии
Israel Defense Forces via AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что ее военные ликвидировали нескольких боевиков на юге Сирии. Об этом сообщает пресс-служба ВС Израиля.

«Вчера (27 июня — «Газета.Ru») солдаты Армии обороны Израиля ликвидировали нескольких вооруженных террористов в зоне безопасности на юге Сирии», — говорится в заявлении.

Армейская пресс-служба добавила, что армия обороны Израиля продолжит действовать в этом регионе, чтобы «устранить любую угрозу для израильских гражданских лиц и солдат ЦАХАЛ».

До этого США выступили с предложением создать на границе между Израилем и Сирией демилитаризованную экономическую зону, которая охватывала бы территории обоих государств. Предложение по соглашению в сфере безопасности были представлены американцами сирийской и израильской сторонам на переговорах в Париже, передавал портал Axios со ссылкой на источники.

Ранее руководство Израиля во главе с Нетаньяху совершило визит в Сирию.

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