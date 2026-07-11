Страны Балтии заявили, что не предоставляли Украине неба для атак на Россию

Посольства Литвы, Латвии и Эстонии в Москве направили в МИД РФ заявление, в котором отрицают предоставление своего воздушного пространства Украине для атак на Россию. Об этом сообщило литовское внешнеполитическое ведомство, передает ТАСС.

«Государства Балтии никогда не давали разрешения на использование своей территории и воздушного пространства для атак дронов на цели в России», — сказано в заявлении.

Страны Балтии отметили, что «официальная позиция Латвии, Эстонии и Литвы последовательно высказывалась на разных уровнях». В ответ они обвинили Москву в распространении недостоверной информации, которая повышает напряженность.

4 июля заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что Россия располагает подтвержденными данными о предоставлении Латвией и другими странами Балтии свое воздушного пространства украинским беспилотникам для атак на российскую гражданскую инфраструктуру.

По его словам, украинские дроны использовали воздушные коридоры прибалтийских государств при нанесении ударов по объектам на территории России.

Ранее украинский дрон упал на нефтебазу в Латвии.