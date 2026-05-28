Многие страны Балтии выражают беспокойство из-за инцидентов с дронами, которые пролетают в воздушном пространстве стран или даже падают на их территории, но в этой ситуации не виноват никто, кроме них самих. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Я не считаю, что мы должны входить в положение стран Прибалтики по ситуации с дронами. Мы будем защищать наши границы и уничтожать БПЛА на подлете к границам России, даже если обломки будут падать в соседних странах. Сами прибалты со своим ПВО никудышным ничего сделать не могут, а может быть, они сами позволили запускать дроны со своей территории, это неизвестно. Вся их обеспокоенность нам совершенно не важна, они сами себе нагадили в данном случае», — сказал депутат.

Его совершенно не удивляет тот факт, что в НАТО и в самих странах Балтии поспешили обвинить в этой ситуации Россию. По мнению парламентария, это традиционная манера действий для этих стран.

«При этом другие страны НАТО, не прибалтийские страны, действительно могут быть недовольны сложившейся ситуацией с дронами. Но тут как обычно, чрезмерная русофобия прибалтов их подвела и привела к ситуации, когда их действия идут вразрез с желаниями остального альянса. Однако на Западе как обычно, вместо того, чтобы разобраться в происходящем по-настоящему, они предпочитают обвинить Россию», — заключил Колесник.

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер заявил, что инциденты с беспилотниками в Прибалтике вызвали обеспокоенность союзников в НАТО. По его словам, положение дел находится между войной и миром.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отверг заявления о том, что страны Балтии открывают свое воздушное пространство для ударов БПЛА ВСУ по территории России. По его словам, «если беспилотники прилетают из Украины, то не потому, что Украина хотела отправить беспилотник в Латвию, Литву или Эстонию».

